Nabór do zielonogórskich przedszkoli w kolejnych komentarzach polityków. Po fali niepokojów w sferze publicznej, dotyczących doniesień o likwidacji przedszkoli, czy wstrzymaniu naboru do placówek, głos w tej sprawie zabrały władze Zielonej Góry, które w środę (11.2.2026) zwołały konferencję prasową.

Jak zapewniali przedstawiciele magistratu, nabory do miejskich przedszkoli nie zostaną wstrzymane, dodatkowo w planach jest wydłużenie godzin funkcjonowania placówek oraz otwarcie naboru dla dzieci 2,5-rocznych. Miasto wystąpiło też z pomysłem kampanii zachęcającej rodziców z okolicznych gmin do zapisania dzieci do zielonogórskich placówek.

Do sprawy odnieśli się dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.

– To wszystko jest źle podane, w zły sposób i w nieodpowiednim czasie – rodziców i nauczycieli nastraszono – mówił Grzegorz Maćkowiak, szef klubu radnych PiS w Radzie Miasta Zielona Góra:

Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra z KO zaznaczał, że nie będzie wygaszania przedszkoli, a fala niepokojów została wywołana plotkami:

Nasi goście rozmawiali w audycji „Sobota po 9”.