Bursztyny oraz fragmenty minerałów i skał z całego świata – to wszystko możecie znaleźć na giełdzie skamieniałości i biżuterii w Zielonej Górze. Impreza odbywa się w hali akrobatycznej przy ul. Urszuli. Swoje zbiory prezentuje kilkudziesięciu wystawców z całej Polski.

Przy stoiskach pojawiło się wielu mieszkańców, którzy podkreślają, że na miejscu można znaleźć atrakcyjne przedmioty:

Dziś targi minerałów zakończą się o godzinie 18.00, natomiast w niedzielę impreza odbywa się w godzinach od 10.00 do 18.00. Wstęp jest biletowany.