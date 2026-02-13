Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów wygrali u siebie Steam Hemarpol Norwidem Częstochowa 3:2 w 21. kolejce PlusLigi.

Pierwszego seta gorzowianie grali bardzo pewnie i wygrali gładko 25:14. Drugi set był do połowy wyrównany, potem częstochowianie zanotowali dwie serie punktowe i wygrali 25:17. W trzeciej partii gra toczyła się punkt za punkt a końcówkę lepiej wytrzymali gorzowianie i zwyciężyli 25:23.

W czwartym secie goście wygrali 25:22 a tie-breaka gorzowianie zwyciężyli 16:14. MVP spotkania został przyjmujący Cuprum Stilonu, Kamil Kwasowski.