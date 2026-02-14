Inwestycja konieczna i ważna – mówią zielonogórscy politycy o budowie mostu w Pomorsku. W poniedziałek (9.2.2026) władze województwa lubuskiego podpisały umowę z wykonawcą na realizację zadania, która ma potrwać około dwóch lat. Projekt jest istotny również dla Zielonej Góry, poprzez wyprowadzenie ciężkiego ruchu obwodnicą zachodnią.

W ramach zadania powstanie kilka obiektów mostowych. Najdłuższy będzie siedmioprzęsłowy most przez Odrę o długości ponad 426 metrów.

– Jeszcze sporo pracy przed nami – mówił Adam Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej:

– Decyzje komunikacyjne powinny wpływać na przygotowanie strefy inwestycyjnej w Zielonej Górze – dodawał Grzegorz Maćkowiak z Prawa i Sprawiedliwości:

Most w Pomorsku będzie częścią nowego układu komunikacyjnego wraz z zachodnią obwodnicą Zielonej Góry oraz drogami w kierunku Krosna Odrzańskiego, a także nowym łącznikiem z drogą ekspresową S3. Goście Radia Zielona Góra rozmawiali w audycji „Sobota po 9”.