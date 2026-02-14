Zima skutecznie zatrzymała prace na północnej obwodnicy Gorzowa. W styczniu, wraz z nadejściem śniegu i mrozu z inwestycji zeszli pracownicy wykonawcy.

– Teraz wszystko zależy od pogody, na szczęście dużo prac zostało już wykonanych – mówi prezes Spółki Gorzowskie Inwestycje Miejskie Agnieszka Surmacz:

– Mieliśmy świadomość, że nadejdzie zima i wykonawca także wziął to pod uwagę – dodaje prezes Surmacz:

Na te chwile wykonawca północnej obwodnicy nie zgłasza żadnych opóźnień w wykonaniu inwestycji w związku z nadspodziewanie mroźną zimą. Przypomnijmy, uzgodniony termon zakończenia budowy pierwszego etapu północnej obwodnicy to końcówka lipca tego roku.