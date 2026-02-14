Pan Jacek Stankiewicz z Zielonej Góry prawidłowo odpowiedział na trzy pytania i zdobył nominację do lutowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego. Wcześniej awans zdobył Daniel Szymański z Zielonej Góry. Szansa na uzyskanie dwóch ostatnich nominacji 21 lutego, a finał tydzień później. Fundatorem głównej nagrody jest Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (14.02):

1. Od kiedy reprezentacja Polski startuje w zimowych Igrzyskach Olimpijskich?

A. 1920, B. 1924, C. 1928

Odp. B – Reprezentacja Polski startuje w zimowych igrzyskach olimpijskich nieprzerwanie od początku ich rozgrywania, czyli od 1924 roku.

2. Kto został wybrany najlepszym bramkarzem IV ligi podczas 25. Gali Piłkarstwa Lubuskiego, zorganizowanej przez Lubuski Związek Piłki Nożnej?

A. Jakub Bursztyn, B. Wojciech Fabisiak, C. Bartek Szafer

Odp. C – Bartek Szafer – bramkarz Odry Bytom Odrzański

3. Ilu lubuskich jeźdźców znalazło się w dziesiątce rankingu w skokach przez przeszkody Polskiego Związku Jeździeckiego 2025?

A. 1, B. 2, C. 3

Odp. C – 3: 1. Jarosław Skrzyczyński, 8. Hubert Polowczyk, 10. Wojciech Wojcianiec

4. W Zielonej Górze rozpoczęły się snookerowe mistrzostwa Polski Masters w kat. powyżej 40 lat. Ilu uczestników stanęło na starcie?

A. 66, B. 68, C. 70

Odp. A – Na starcie stanęło 66 uczestników, w tym 7 mieszkańców Zielonej Góry – na czele z utytułowanym gospodarzem imprezy, Marcinem Nitschke.

5. 15-letnia Laura Adamska z Gwardii Zielona Góra zdobyła dwa medale podczas strzeleckich mistrzostw Europy z broni pneumatycznej w bułgarskim Burgas. Zawodniczki z których klubów były w trójce reprezentacyjnej z Laurą Adamską?

A. z Zawiszy Bydgoszcz i z Legii Warszawa, B. ze Śląska Wrocław i Zawiszy, C. z Legii i z Floty Gdynia

Odp. A – W kategorii wiekowej do 16 lat w karabinie Laura Adamska wraz z zespołem została drużynową wicemistrzynią starego kontynentu, a brąz zdobyła w konkurencji trio wraz z Martyną Kowalska z Zawiszy Bydgoszcz i Agatą Król z Legii Warszawa

6. Jason Statham wiązał swoją karierę aktorską ze sportem. W której z dyscyplin sportowych reprezentował Wielką Brytanię w Igrzyskach Wspólnoty Narodów?

A. kickboxing, B. pływaniu, C. piłce nożnej

Odp. B – Aktor już od szkolnych lat trenował pływanie i skoki do wody, by w latach 90. dołączyć do brytyjskiej reprezentacji i wraz z nią wziąć udział w Igrzyskach Wspólnoty Narodów.