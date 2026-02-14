Wyjście do kina, spacer po mieście, a może kolacja przy świecach? Między innymi w taki sposób można celebrować walentynki. 14 lutego świętują wszyscy zakochani.

Od samego rana wielu mieszkańców zdecydowało się na poszukiwanie prezentów dla swojej drugiej połówki oraz wspólne świętowanie związków.

Zapytaliśmy Zielonogórzan, co sądzą na temat walentynek i jak zamierzają je spędzić:

Renata Karaś, właścicielka kwiaciarni na starówce przyznaje, że w tym roku najchętniej kupujemy czerwone róże:

Świętowanie walentynek rozpoczęto na początku XIV wieku w Anglii. W Polsce ta tradycja zyskała popularność dopiero w XX wieku.