„Dziś oddajemy hołd tym, którzy w najtrudniejszych chwilach naszej historii stanęli do walki o wolność i godność Polski”- mówił premier Donald Tusk podczas uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej.

Szef polskiego rządu stwierdził, że powołana 84 lata temu AK stała się jedną z największych i najlepiej zorganizowanych armi podziemnych w okupowanej Europie. Jej żołnierze prowadzili konsekwentną walkę z okupantem.

– Mam wielką satysfakcję, że Sejm w ub. roku ustanowił 14 lutego świętem państwowym – mówił Tusk:

Premier powiedział też, że Armia Krajowa „nie walczyła o ideały oderwane od życia. Walczyła o człowieka – o jego prawo do wolności, godności, prawdy i własnej Ojczyzny”.

– Symbol Polski Walczącej stał się znakiem oporu narodu polskiego. To nie tylko symbol. To deklaracja: Polska istnieje, Polska walczy, Polska się nie podda – podkreślał premier Donald Tusk podczas uroczystości pod Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej – polskie święto państwowe obchodzone w rocznicę powołania w 1942 r. przez gen. Władysława Sikorskiego Armii Krajowej, która powstała w wyniku przekształcenia Związku Walki Zbrojnej. Upamiętnia żołnierzy AK i ich czyn zbrojny podczas II Wojny Światowej.

Święto zostało ustanowione ustawą Sejmu z dnia 9 stycznia 2025 r. poprzez aklamację. Ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 6 lutego tego samego roku.