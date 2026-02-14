3 marca ruszy nabór prac do 53. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego. Wydarzenie organizowane jest przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie oraz gorzowskie koła: Związku Ukraińców w Polsce i Zjednoczenia Łemków

Jak zapewniają muzealnicy, to doskonały moment, by wyciągnąć woski, barwniki i tradycyjne wzorniki – i rozpocząć tworzenie niepowtarzalnych prac. Konkurs, organizowany od ponad pół wieku, skierowany jest zarówno do twórców profesjonalnych, jak i amatorów, a jego ideą jest pielęgnowanie oraz popularyzowanie tradycji pisania pisanek i dziedzictwa kulturowego. Mówi dyrektor muzeum Ewa Pawlak:

Na prace konkursowe muzealnicy czekają od 3 do 16 marca. Ocenie podlegać będą tylko prace wykonane technikami tradycyjnymi. Wystawa pokonkursowa, tradycyjnie już odbędzie się w Spichlerzu w Niedzielę Palmową, która w tym roku przypada 29 marca.