Podczas zimowego wypoczynku warto zostać krwiodawcą – zachęca do tego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Niebawem w województwie lubuskim wznowione zostaną kursy krwiobusa. Aktualnie najbardziej poszukiwaną krwią jest ta z ujemnym czynnikiem Rh.

– Sytuacja jest opanowana, jednak zachęcamy do regularnych wizyt – mówi Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze:

Krzysztof Piwowarczyk przypomina, że każda z zainteresowanych osób musi spełnić kilka warunków:

Punkt poboru krwi w Zielonej Górze znajduje się przy ul. Zyty 21. Placówka otwarta jest od poniedziałku do środy, a także w piątki w godzinach od 7.00 do 14.35 W czwartki RCKiK zaprasza w godzinach od 7.00 do 17.00.