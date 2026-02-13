Do najważniejszych wyzwań, które stoją przed Polską w XXI wieku należą budowa bezpieczeństwa i odporności państwa polskiego – podkreślił prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami Hajnówki (woj. podlaskie). Jak dodał, te kwestie szczególnie dotyczą ściany wschodniej naszego kraju.

Prezydent w piątek (13 lutego) na spotkaniu z mieszkańcami Hajnówki, która położona jest niedaleko polsko-białoruskiej granicy, przypomniał, że do najważniejszych wyzwań, które stoją przed Polską w XXI jest budowa bezpieczeństwa i odporności państwa polskiego, przed zagrożeniem wojną hybrydową, która – jak mówił – „odbywa się na naszych oczach już od wielu lat”. Podkreślił, że to właśnie ściana wschodnia doświadcza tych wyzwań najbardziej w całej Polsce.

Nawrocki ocenił, że na początku wojny hybrydowej nie wszyscy politycy właściwie zdiagnozowali jej początki. Według prezydenta, kilka lat temu część polskiej klasy politycznej, „nie stanęła obok racji stanu”, a w sytuacjach gdy chodzi o zagrożenie Polski i jej granic, nie chodzi o interesy partyjne a „jesteśmy zobowiązani do tego, żeby być razem, wspólnie dbając o Rzeczpospolitą Polską”.

Prezydent podkreślił, że przyjechał do Hajnówki także po to, by powiedzieć, że polscy żołnierze, strażnicy graniczni i mieszkańcy Hajnówki „wciąż czekają na przeprosiny za to, co działo się kilka lat temu, gdy polska granica była atakowana wojną hybrydową z Białorusi”, bo – jak mówił – na całej wschodniej granicy dyskusja o bezpieczeństwie „nie jest abstrakcją”.

Tu granicę widać, tu granicę czuć, tu granicy się broni, tu obrońcy granicy mają swoją twarz, swoje rodziny i ponoszą każdego dnia wielką odpowiedzialność za Rzeczpospolitą Polską. Polscy żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej, policjanci, którzy strzegą bezpieczeństwa, ale też personel medyczny, w końcu władze samorządowe (…) i wszyscy mieszkańcy powiatu hajnowskiego. To nie jest dyskusja o abstrakcji naszego bezpieczeństwa, ale o realnym zagrożeniu, którego państwo doświadczacie

– powiedział prezydent.

rzed spotkaniem z mieszkańcami Hajnówki prezydent w Czerlonce, złożył kwiaty pod symbolicznym pomnikiem 21-letniego sierżanta Mateusza Sitka, który zmarł w czerwcu 2024 r. po tym, gdy został ugodzony nożem na granicy polsko-białoruskiej. W sierpniu 2025 r. pomnik powstał staraniem kilku organizacji: Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży, Fundacji Armageddon Challenge Bronimy Polskiej Granicy oraz Stowarzyszenia Jednostka Strzelecka Hajnówka. Prezydent powiedział, że spotkał się także z rodziną Mateusza Sitka.

Karol Nawrocki zaznaczył, że Polska musi być bezpieczna militarnie, ale też gospodarczo, pod względem żywnościowym i energetycznym. Dodał, że obecnie w czasie dyskusji nad programem SAFE czy zaproszeniem Polski do uczestnictwa w Radzie Pokoju należy się zastanowić, ale nie nad tym, co mają na ten temat do powiedzenia europejskie elity, albo przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

To nie jest zadanie prezydenta Polski. Zadaniem prezydenta Polski jest to, aby spojrzeć naszemu bezpieczeństwu w twarz w Hajnówce, na strażnicy Rzeczpospolitej i odpowiedzieć na pytanie, czy program SAFE jest dla polskiego rozwoju i bezpieczeństwa dobry, czy jest zły, spokojnie, metodycznie, bez złych i bez dobrych emocji

– mówił Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że każda decyzja związana z programem SAFE i wejściem lub nie Polski do Rady Pokoju „musi uwzględniać realną twarz naszego bezpieczeństwa i realne emocje” takich miejsc jak Hajnówka.

Prezydent RP apelował też w Hajnówce do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o odblokowanie 15 prezydenckich projektów ustaw, które – jak mówił – są obecnie w Sejmie zamrożone.

W Sejmie leży 15 zamrożonych (projektów) ustaw, które są głosem waszym i milionów Polaków – dodał prezydent. Wymienił m.in. projekt zwalniający z płacenia PIT rodziców dwójki lub więcej dzieci, projekt podnoszący coroczną waloryzację emerytury czy projekt „Tani prąd –33 proc.”.

Musimy ten wielki sukces Polski w 20 największych gospodarkach świata przełożyć na codzienne życie Polaków – zaznaczył prezydent. Podkreślił, że ten sukces musi trafić do wszystkich województw bez podziału „na Polskę A i Polskę B”. – Dopiero wówczas będziemy mogli, jako klasa polityczna, powiedzieć, że jesteśmy w grupie G20

– zaznaczył Nawrocki.