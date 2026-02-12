Gościem Karoliny Kamińskiej jest Nina Kowalonek, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
W tym roku będzie mniej pieniędzy na wsparcie bezrobotnych. Urzędy pracy będą ograniczać projekty aktywizacyjne: wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej...
W piątek siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów w 21. kolejce PlusLigi zmierzą się u siebie z zajmującym ostatnie miejsce w tabeli...
Pięć listów intencyjnych - wszystkie dotyczące podnoszenia zdolności bojowych sojuszników. Do tego spotkanie z przedstawicielami Ukrainy oraz dyskusja z delegacją...
Przewodnicząca sejmiku zapowiada rozmowy w sprawie pieniędzy dla gorzowskiej Akademii im. Jana Pawła II. Wczoraj mówiliśmy, że uczelnia dostanie mniej...
Mieszkańcy Kargowej uczczą dziś 107. rocznicę bitwy o miasto w Powstaniu Wielkopolskim. 11 i 12 lutego 1919 roku Niemcy prowadzili...
Samorząd Świebodzina przeprowadzi wreszcie długo oczekiwany remont boiska Orlik przy Zespole Edukacyjnym nr 1. Już wkrótce obiekt zyska nową jakość...
