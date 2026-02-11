11 lubuskich gmin podpisało dziś umowy w urzędzie marszałkowskim, na mocy których otrzymają dofinansowania na projekty związane z gospodarką wodno-ściekową. Między beneficjentów rozdzielono 45 mln zł.

– Nabór odbył się na początku zeszłego roku. Wtedy dysponowaliśmy 40 mln zł, które trafiły do 10 gmin – tłumaczy Łukasz Porycki z zarządu województwa:

Ponad dwa miliony złotych otrzyma gmina Lipinki Łużyckie. – Inwestycja była pilna, już ją wykonaliśmy, ale mogliśmy starać się o dofinansowanie w ramach refundacji – wyjaśnia wójt Małgorzata Brześkiewicz:

Obok Lipinek Łużyckich pieniądze z dodatkowej puli otrzymają m.in. gminy: Bojadła, Przewóz, Nowe Miasteczko, Świdnica, Bledzew i Zwierzyn.