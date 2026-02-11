„Nie będzie likwidacji naboru do żadnego miejskiego przedszkola” – to informacja, która płynie dzisiaj z Urzędu Miasta Zielona Góra w sprawie reorganizacji sieci placówek. Tym samym magistrat odniósł się do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji na temat likwidacji niektórych przedszkoli. Jak mówił wiceprezydent Marek Kamiński, miasto chce też zachęcić okolicznych gmin do zapisania dzieci do miejskich placówek. W tym celu przeprowadzi kampanię informacyjną.

W tym roku miejskie przedszkola opuści ponad 1200 dzieci, natomiast wiek przedszkolny osiągnie ponad 700 młodych Zielonogórzan – podali przedstawiciele magistratu. Podczas konferencji prasowej Marek Kamiński prezydent zapewniał. że w planach miasta nie było likwidacji żadnego przedszkola:

Miasto zapewnia, że rozwija sieć placówek przedszkolnych. Przykładem który podawał wiceprezydent jest budowa nowego przedszkola na os. Leśny Dwór:

Miasto chce zorganizować kampanię informacyjną, która ma zachęcić rodziców z okolicznych gmin do zapisywania dzieci do zielonogórskich przedszkoli. – Łącznie przygotowaliśmy dla nich około 200 miejsc – mówił Mirosław Gancarz, pełnomocnik prezydenta Zielonej Góry ds. polityki informacyjnej:

Według wyliczeń miasta, roczny koszt utrzymania miejskiego oddziału przedszkolnego wynosi ponad 590 tys. złotych. W planach magistratu jest także otwarcie naboru dla dzieci 2,5-rocznych oraz wydłużenie godzin funkcjonowania placówek.