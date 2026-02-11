Przy stawie Karpiowym w parku książęcym w Żaganiu przeprowadzono coroczną akcję prewencyjną dotyczącą bezpieczeństwa podczas ferii. Strażacy pokazali jak udzielać pomocy osobie, pod którą załamał się lód. W edukacyjne przedsięwzięcie włączyła się także policja.

Funkcjonariusze przedstawili zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw. – Przede wszystkim unikajmy zbiorników wodnych. Lód jest coraz cieńszy, a wejście na taką taflę może skończyć się tragicznie. Organizujemy takie wydarzenia, aby uświadomić dzieciom jak się zachować w sytuacjach niebezpiecznych – mówi brygadier Daniel Pelc komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu:

Sami uczestnicy spotkania podkreślają, że takie praktyczne pokazy, to bardzo ważna lekcja na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. – Przede wszystkim nie można panikować. Wzywany natychmiast służby. Sami nie wchodzimy na lód lecz wołamy dorosłych – zaznaczają uczniowie:

Ważność takich akcji prewencyjno-edukacyjnych podkreślają również nauczyciele. – Rozmawiamy na lekcjach o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, ale jak o tym powie strażak i towarzyszy temu pokaz, to ta wiedza pozostanie dzieciom na dłużej – mówi Sylwia Żołeńska z Publicznej Szkoły Podstawowej numer 3:

Dodajmy, że podobne pokazy przed feriami strażacy prowadzą także w Szprotawie i Małomicach.