Jutro przelot samolotów F-16 nad Zieloną Górą – informuje w mediach społecznościowych zielonogórski Urząd Miasta.

Jak czytamy w komunikacie na facebook’u, przelot będzie miał charakter honorowy i symboliczny, aby oddać hołd śp. pilotowi Stefanowi Bulandzie, w trakcie uroczystości pogrzebowych. W związku z tym, mieszkańcy mogą spodziewać się krótkotrwałego, zwiększonego natężenia hałasu w godzinach trwania ceremonii. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w czwartek o 14:00 na starej części cmentarza. Stefan Bulanda był dyrektorem IV LO w Zielonej Górze. Zmarł w wieku 87 lat.