W ostatnim kwartale 2025 roku PKB Polski wzrosło o 4 procent – wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w mediach społecznościowych podkreślił, że to najwyższy wynik od trzech lat. Dodał, że Polska jest obecnie najszybciej rosnącą dużą gospodarką w Unii Europejskiej.

„Inwestycje, konsumpcja, ekspansja firm, to będą nasze motory wzrostu – w 2026 r. przyspieszamy” – napisał w mediach społecznościowych polityk.

Do danych GUS odniósł się również premier Donald Tusk.

Polska gospodarka przyspiesza, zgodnie z naszą zapowiedzią. To rekord, o którym inne duże europejskie gospodarki mogą tylko pomarzyć

– napisał na platformie X szef rządu.

Według wcześniejszych danych GUS wzrost PKB w całym 2025 roku wyniósł 3,6 procent. Pełne dane dotyczące wzrostu w czwartym kwartale ubiegłego roku GUS poda na początku marca.