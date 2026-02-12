Marszałek Sejmu uruchomił procedurę zgłaszania kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Oznacza to, że sędziów-członków Krajowej Rady Sądownictwa wybierze Sejm. To odpowiedź na brak prezydenckiego podpisu pod nowelizacją o KRS.

Sędzia Sądu Najwyższego, profesor Włodzimierz Wróbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego, określił zaistniałą sytuację jako „stan konieczności, związany z tym, co jest bardziej niekonstytucyjne”. Gość Polskiego Radia 24 zastrzegł, że nowelizacja wciąż jest u prezydenta Karola Nawrockiego:

Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa czeka na podpis prezydenta. Według przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wybory do KRS mają być przeprowadzane wśród wszystkich sędziów w bezpośrednim głosowaniu. Obecnie, na podstawie przepisów uchwalonych w 2018 roku, 15 sędziów-członków Krajowej Rady Sądownictwa wybiera Sejm.