Siatkarze Karton-Pak Astry Nowa Sól przegrali w sobotę z Avią Świdnik 0:3 w kolejnym meczu PLS 1. Ligi. Nie samo spotkanie było jednak najważniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia.

Kilka dni przed pojedynkiem gruchnęła wieść o rezygnacji prezesa Astry, Przemysława Jetona i objęciu sterów w klubie przez nowy zarząd. Jednocześnie pojawiły się głosy, że może to być ostatni sezon Astry w I lidze – głównie ze względów finansowych. O przyszłość nowosolskiej siatkówki pytaliśmy nowego prezesa klubu, Grzegorza Boruszewskiego: