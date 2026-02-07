W Żaganiu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Żarsko-Żagańskim Obszarem Funkcjonalnym i powiatem. Umowa dotyczy finansowania rozwoju zawodowego młodzieży. Dofinansowanie w ramach projektu to ponad milion złotych.

Beneficjentami programu będą trzy placówki ponadpodstawowe, których organem prowadzącym jest starostwo powiatowe. – To ważne pieniądze na bardzo istotne działania. Będą to praktyki, kursy specjalistyczne, czy staże zawodowe. Inwestujemy w młodych – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

– Cieszy nas bardzo podpisane porozumienie, bo stwarza ono szanse uczniom szkół branżowych. Chcemy, aby skorzystali z tej szansy i inwestowali w siebie i swoją przyszłość – podkreśla burmistrz Żar Edyta Gajda:

– To budujące, że dokument podpisano w naszej placówce. Mamy zdolną młodzież i myślę, że wkrótce zasilą lokalny rynek pracy mając wiele do zaoferowania – zaznacza Zbigniew Stebelski dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu:

Dodajmy, że projektem objęte zostało 200 uczniów z dwóch żagańskich placówek oraz branżowej szkoły z Iłowej.