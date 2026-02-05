Zbliża się termin rozpoczęcia naboru do zielonogórskich żłobków. Od 2 marca, za pomocą platformy elektronicznej, rodzice mogą złożyć podanie o przyjęcie dziecka do wybranej placówki. Natomiast z końcem lutego mija czas składania deklaracji o chęci kontynuacji pobytu dziecka w żłóbku.

W Zielonej Górze działają trzy miejskie żłobki. Łącznie przygotowanych jest około 250 miejsc na wszystkich etapach nauki, o czym informuje Barbara Szymańska, naczelnik wydziału zdrowia i spraw społecznych urzędu miasta:

Pobyt w miejskich żłobkach jest w zdecydowanej części refundowany przez miasto – dodaje Barbara Szymanska:

Nabór do miejskich żłobków potrwa do końca marca. Link do platformy elektronicznej, koniecznej do złożenia wniosku, dostępny jest na stronie internetowej urzędu miasta.