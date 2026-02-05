Warsztaty fotograficzne, wspólne gotowanie i morsowanie nad Zalewem Świdnickim – IV Liceum Ogólnokształcące „Lotnik” prowadzi zapisy na zajęcia feryjne. Mogą w nich uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Zielonej Góry. Warsztaty mają charakter interaktywny i mają zachęcić młodzież do integracji i kreatywnego spędzania czasu.

Spotkania odbywają się w dniach 23-27 lutego, o czym mówi Agnieszka Makarska, dyrektorka IV Liceum Ogólnokształcącego:

– Cykl naszych warsztatów zakończy się nad Zalewem Świdnickim – dodaje Agnieszka Makarska:

Zajęcia feryjne są bezpłatne. Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową kampanii „Q Zdrowiu”.

Więcej szczegółów oraz informacje o zapisach znajdziesz w linku w bio >>www.q.zieloneskrzydla.pl/<<.