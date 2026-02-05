Ruszyły zgłoszenia do II edycji konkursu wiedzy o Unii Europejskiej ph.”Na gwiezdnym szlaku”. Zmagania są podzielone na kilka etapów i mogą wziąć w nich wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego regionu. Uczestnicy będą się musieli wykazać wiedzą z zakresu m.in. polityki unijnej oraz struktury administracyjnej organów europejskich.

Inicjatorem konkursu wiedzy o Unii Europejskiej jest poseł na Sejm RP, Waldemar Sługocki. Jak sam przyznaje, należy zwiększać społeczną świadomość na temat korzyści płynących z tej wspólnoty europejskiej:

Pierwszy etap konkursu odbędzie się 24 marca, o czym informuje Natalia Burdz, dyrektorka Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim:

Dla zwycięzców przewidziane są liczne nagrody, m.in. zwiedzanie Parlamentu Europejskiego i Sejmu, oraz indeksy na zielonogórską uczelnię. Zdaniem prof. Wojciecha Strzyżewskiego, rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, wstąpienie Polski do Unii było długim i wymagającym procesem:

– Chcemy pokazać ludziom rzeczywisty obraz Unii Europejskiej, wbrew temu, co często mogą przeczytać w Internecie – twierdzi Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek województwa lubuskiego:

Zgłoszenia do konkursu można wysyłać do 12 lutego. Szczegółowy harmonogram i zagadnienia dostępne są na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego >>lubuskie.pl/<<.