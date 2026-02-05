Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor powiedział PAP, że Ministerstwo Zdrowia wykonało pierwszy krok, żeby ograniczyć wykonywanie procedur medycyny estetycznej przez niemedyków. Dodał, że komunikat resortu w tej sprawie jest dość jasno sformułowaną wytyczną.

Ministerstwo Zdrowia w opublikowanym w piątek (30 stycznia) komunikacie poinformowało, że uprawnienia do wykonywania zabiegów medycyny estetyczno-naprawczej mają wyłącznie lekarze. Zaznaczyło, że takich uprawnień nie mają pracownicy innych zawodów medycznych, kosmetolodzy, kosmetyczki, nawet po odbytych szkoleniach.

Wiceprezes NIL powiedział, że komunikat MZ nie jest przepisem prawa, ale dość jasno sformułowaną wytyczną, kto może wykonywać zabiegi medycyny estetycznej. Zaznaczył, że Ministerstwo Zdrowia po raz pierwszy w oficjalnym dokumencie jasno sformułowało to, o co zabiegał od lat samorząd lekarski i środowisko lekarzy dermatologów i medycyny estetycznej.

Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej mogą być wykonywane wyłącznie przez lekarzy i lekarzy dentystów, gdyż mają charakter inwazyjny i odbywają się z naruszeniem ciągłości skóry

– podkreślił.

Przyznał, że lepiej byłoby, aby procedury medycyny estetycznej, które może wykonywać wyłącznie lekarz, były wskazane w rozporządzeniu, jednak nie udało się tego osiągnąć przez kilka ostatnich lat.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia uznajemy za pierwszy krok do ograniczenia wykonywania procedur medycyny estetyczno-naprawczej przez niemedyków

– zaznaczył.

Według niego pacjenci powoli zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że pewne procedury oferowane przez kosmetyczki i kosmetologów nie powinny być przez nich wykonywane. Jego zdaniem komunikat MZ będzie dodatkowym wskazaniem dla sądów, które rozstrzygają sprawy powikłań po zabiegach medycyny estetycznej wykonywanych przez osoby nieuprawnione.

Zauważył, że z komunikatu MZ wynika ponadto, że nie wolno lekarzom szkolić niemedyków z procedur medycznych, jakimi są zabiegi medycyny estetyczno-naprawczej.

Z komunikatu wynika, że Ministerstwo Zdrowia planowałoby ograniczyć medycynę estetyczną tylko do wymienionych specjalizacji lekarskich i lekarzy, którzy zdobyli określoną umiejętność. Naszym zdaniem w obecnie obowiązującym prawie takiego ograniczenia nie ma i na ten moment procedury medycyny estetycznej może wykonywać każdy lekarz

– powiedział.