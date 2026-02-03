Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Beata Dunal, kierownik sekcji epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie
Rosjanie zaatakowali nocą Ukrainę ponad 500 dronami uderzeniowymi i ponad 60 rakietami różnego typu. Tak wynika ze wstępnych szacunków. Atakowali...
Leśnicy przypominają kierowcom, że dzika zwierzyna zimą często podchodzi w rejony dróg. Kiedy widzimy sarnę przekraczającą jezdnię, na pewno za...
Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów ze Ślepskiem Malow Suwałki w 19. kolejce PlusLigi Pierwszego seta gorzowianie wygrali 25:21, drugiego 25:23 a...
Koszykarki KSSSE Enei AJP zrewanżowały się drużynie Energi Toruń za porażkę we własnej hali i w II rundzie Orlen Basket...
Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski w stosunku do trzech osób; jednocześnie nie zastosował tego prawa wobec pięciu osób –...
Polskie Linie Kolejowe utrzymują stan podwyższonej gotowości wszystkich służb dyżurnych i technicznych - informuje biuro prasowe PKP. Powodem są niskie...
