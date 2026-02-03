Na program zaprasza Jakub Mielcarz:
W Słubicach otwarto centrum współpracy służb
W Słubicach odbyło się dziś oficjalne otwarcie Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. Do tej pory placówka mieściła...
Na program zaprasza Jakub Mielcarz:
W Słubicach odbyło się dziś oficjalne otwarcie Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. Do tej pory placówka mieściła...
Gmina Lipinki Łużyckie kupiła sprzęt pomocny na wypadek działań w sytuacjach kryzysowych oraz podczas zdarzeń nadzwyczajnych. Zakupy zrealizowano w ramach...
Ośno Lubuskie jest pierwszym polskim miastem do którego trafiła wystawa "Śladami zapomnianego dziedzictwa. Sztuka i architektura biskupstwa lubuskiego." Przez cały...
Po raz 31. obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. W naszym regionie to święto ma szczególne znaczenie w Parku Narodowym Ujście Warty,...
Burmistrz Żar podpisała porozumienie z powiatem w ramach Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego na wsparcie dla rozwoju edukacji zawodowej. Wartość projektu to...
Kto powinien płacić za akcje ratunkowe, gdy świadomie łamiemy prawo lub z premedytacją narażamy swoje zdrowie lub życie? Czy przepisy...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra