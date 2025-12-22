Rozpoczynają się grudniowe święta. Część Lubuszan planuje wyjazd w dalsze destynacje, aby spędzić ten czas z rodziną. Policja przypomina o zabezpieczeniu swoich posesji przed wyruszeniem w drogę.

Funkcjonariusze podkreślają, aby przed podróżą upewnić się, czy drzwi i okna są pozamykane.

– Warto również wyłączyć gaz i wodę na tych kilka dni. Jeżeli mamy dobre relacje z sąsiadem powiadommy go o naszym wyjeździe. Poprośmy go także o opróżnianie skrzynki na listy i zostawmy mu numer telefonu kontaktowego. Takie proste zabiegi mogą sprawić, że domowe mienie będzie bezpieczne – mówi młodszy aspirant Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach:

Policja przypomina także o właściwym przygotowaniu samochodu do podróży.