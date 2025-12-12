Komenda Powiatowa Policji w Żarach zaprasza seniorów z Bieniowa na debatę społeczną. Dzisiejsze rozmowy o bezpieczeństwie zaplanowano w siedzibie filii Gminnej Biblioteki Publicznej.

Funkcjonariusze przedstawią kilka ważnych zasad, których należy przestrzegać, aby nie dać się okraść oszustom. – Zachęcamy do udziału w debacie. Opowiemy o najczęściej stosowanych sposobach wyłudzeń danych wrażliwych, o metodzie na tak zwany blik oraz innych metodach złodziei. Będą także tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym – mówi młodszy aspirant Żaneta Kumoś z żarskiej komendy policji:

Początek dzisiejszej debaty w Bieniowie godzina 15.00.