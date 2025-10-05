Donald Trump zezwolił w sobotę (4 października) na rozmieszczenie 300 żołnierzy Gwardii Narodowej w stanie Illinois – poinformował Biały Dom. Prezydent zignorował sprzeciw gubernatora tego stanu J.B. Pritzkera, który nazwał ten krok „absolutnie skandalicznym i nieamerykańskim”.

Biały Dom uzasadnił decyzję o wysłaniu żołnierzy „trwającymi gwałtownymi zamieszkami i bezprawiem”, którymi lokalne władze rzekomo się nie zajęły.

Prezydent Trump nie przymknie oka na bezprawie nękające amerykańskie miasta

– oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Abigail Jackson.

Według lokalnej stacji WBEZ gubernator Illinois ujawnił, że administracja Trumpa postawiła ultimatum: „Wezwijcie swoje siły, albo my to zrobimy”.

Zdaniem Pritzkera „wysłanie Gwardii Narodowej do naszego stanu, wbrew naszej woli jest absolutnie skandaliczne i nieamerykańskie”.

Eskalacja nastąpiła w ślad za wcześniejszym wnioskiem Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) o rozmieszczenie 100 żołnierzy w celu ochrony personelu i obiektów Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE).

WBEZ podała, że pomimo twierdzeń Trumpa o przestępczości w Chicago, statystyki pokazują spadek zarówno liczby przestępstw z użyciem przemocy, jak i liczby morderstw. Jednak DHS i prokurator generalna USA Pam Bondi mówią o groźbach wobec agentów ICE.

Napięcie jeszcze bardziej wzrosło, gdy w Brighton Park została postrzelona kobieta przez funkcjonariuszy Straży Granicznej USA. Jest to drugi taki incydent, który dotknął cywilów od rozpoczęcia operacji przeciw przestępczości.

Sprzeciw wobec decyzji Trumpa

Senator Tammy Duckworth potępiła federalizację żołnierzy Gwardii Narodowej Illinois jako „niebezpieczne, nieamerykańskie i niekonstytucyjne nadużycie naszej armii”.

Illinois nie chce ani nie potrzebuje żołnierzy w naszych miastach. Kropka

– oświadczyła.

Spodziewane są skargi do sądu ze strony Pritzkera i prokuratora generalnego Illinois Kwame Raoula. Prawo zezwala na federalizację żołnierzy Gwardii Narodowej w przypadku inwazji, rebelii lub gdy regularne siły są niewystarczające do egzekwowania prawa USA.

Amerykański Związek Swobód Obywatelskich (ACLU) skrytykował rozmieszczenie żołnierzy jako taktykę „siania strachu w naszych społecznościach”.