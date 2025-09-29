Czy drony to tylko zabawki dla hobbystów, czy może potężne narzędzia zmieniające oblicze współczesnego świata?

A co z bezpieczeństwem, regulacjami prawnymi i przyszłością tej dynamicznie rozwijającej się technologii?

To jeden z tematów, jaki dziś pojawi się w audycji „Plan B'”. W studiu Radia Zachód pojawią się także strażacy – chemicy, którzy zajmują się m.in usuwaniem niebezpiecznych substancji. A te – jak się okazuje – mogą się pojawić w różnych, nawet codziennych sytuacjach. Opowiemy o tym, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo i swoich najbliższych.

Na koniec także Kącik Słuchacza. Zapraszamy do udziału w naszej audycji!