„Tradycje i zwyczaje na Dolnych Łużycach” to tytuł książki Justyny Michniuk. Autorka od kilkudziesięciu lat mieszkająca w Cottbus opisuje zwyczaje najmniejszego narodu słowiańskiego, jedynego, który nie ma swojego państwa.

Justyna Michniuk w czasie promocji swej książki w Krośnie Odrzańskim powiedziała, że językiem dolnołużyckim i górnołużyckim mówi coraz mniej osób i trudno będzie je ocalić, ale tradycje przetrwają, bo przejmują je nawet rodowici Niemcy, jako świadectwo historii miejsca w którym mieszkają.

W Saksonii i Brandenburgii mieszka około 50 – 60 tysięcy Serbołużyczan. Mniej niż połowa używa swego języka.