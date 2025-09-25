Proces w sprawie zbrodni na noworodkach w Czernikach w województwie Pomorskim rozpocznie się 22 października. Terminy rozpraw wyznaczył dziś (25.09) Sąd Okręgowy w Gdańsku. Prokurator wniósł, aby proces był niejawny.

We wrześniu 2023 roku w piwnicy jednego z domów w powiecie kościerskim znaleziono ciała trojga dzieci. O zbrodnie oskarżeni są 56-letni Piotr G. oraz jego córka, 22-letnia Paulina.

Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku mówi, że mężczyźnie postawiono siedem zarzutów, a kobiecie – dwa:

Śledztwo wykazało, że Piotr G. obcował seksualnie ze swoimi córkami, a noworodki zabijał i zakopywał w piwnicy. Zdaniem śledczych oskarżony od 1996 do 2023 roku znęcał się psychicznie i fizyczne nad jedenaściorgiem swoich dzieci.

Oskarżeni od chwili zatrzymania są w areszcie. Grozi im dożywocie.