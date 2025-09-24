Piotr Protasiewicz odchodzi z Falubazu Zielona Góra! Tak wynika z jego wpisu na profilu fejsbukowym.
Przypomnijmy, że Protasiewicz miał z klubem umowę podpisaną do sezonu 2026 włącznie.
Sezon 2025 Falubaz zakończył na 5 miejscu, co rozczarowało władze klubu, ale prezes po sezonie kilka razy twierdził, że zgodnie z umową Protasiewicz nadal pozostaje w klubie.
Okazało się, że będzie inaczej…
Oto, co napisał Piotr Protasiewicz na fejsbuku:
Moi Drodzy,
chciałbym poinformować, że z końcem września moja przygoda w Stelmet Falubaz Zielona Góra dobiega końca.
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które były ze mną podczas tej drogi – niestety niedokończonej. Falubaz to jest Klub, któremu zawsze będę kibicował i życzę powodzenia. Przez 3 lata pracy udało się wspólnie zbudować silną Drużynę i stabilny pion sportowy. Szczególne podziękowania należą się Wam, Drodzy Kibice, za wsparcie w trudnych momentach sezonu. Bądźcie nadal z Drużyną i wspierajcie Ją tak, jak potraficie najlepiej, bo to właśnie Wy jesteście Jej największą siłą.
Do zobaczenia!
