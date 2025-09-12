Piłkarze ręczni Zewu Świebodzin po wygraniu w pierwszoligowej premierze z AZS UZ 29:27, w sobotę zagraja wyjazdowe spotkanie w Kościanie przeciwko Tęczy.

Zespół z Kościana w I rundzie przegrał z Nowej Soli z Trójką 25:31. W zespole Tęczy pracował Kamil Hanuszczak – obecnie szkoleniowiec Zewu Świebodzin: