Obserwujemy coraz większe zainteresowanie historią swojej miejscowości. Dzisiejsze stowarzyszenia powstają już nie w obronie tożsamości narodowej, a po to by dbać o rozwój swojego miasta oraz o popularyzowanie jego historii…Dziś przykład z Krosna Odrzańskiego.
Afera wizowa. Prokuratura w Zielonej Górze wszczyna postępowanie
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze poinformowała o wszczęciu postępowania przygotowawczego dotyczącego nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem programu "Poland. Business Harbour". Sprawa...