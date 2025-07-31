Pięc meczów kontrolnych rozegrali przygotowujący się do rozgrywek IV ligi piłkarze Grupy Chmiel Polonii Słubice. Trzy z nich przregrali, jeden wygrali a w jednym zremisowali. Z efektów tych spotkań nie do końca zadowolony jest trener polonistów Krzysztof Kaczmarczyk.

Z poprzedniego sezonu w Polonii pozostali: Jakub Anioł, Oliwier Begier, Paweł Jachno, Dawid Klukiewicz-Okpaca, Oliwier Komejsza, Igor Ławrynowicz, Adrian Marciniak, Oliwier Mieczkowski, Cyprian Poniedziałek, Daniel Stadie, Igor Tiuchtiej.

Przybyli: Szymon Czajor, Jakub Kaniewski, Łukasz Kopeć, Mateusz Mączyński, Sebastian Olszewski, Jakub Szymaniuk (wszyscy ze Stilonu Gorzów Wlkp.), Jędrzej Drame (Polonia Środa Wlkp.), Mateusz Kręgiel (powrót z Syrena Cybinka), Igor Kurowski i Mateusz Rzeźnik (obaj Lechia Zielona Góra), Paweł Świerczyński (Dąb Dębno), Ruslan Skydan (Poprad Muszyna).

W pierwszym w nowym sezonie spotkaniu IV ligi Polonia zagra w niedzielę w Szczańcu z Victorią.