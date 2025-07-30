Kilkanaście żagańskich seniorek od lat spotyka się w czytelni ogólnej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Papuszy. Panie zrzeszone w Klubie Rękodzieła „Dzierganki” szydełkują wspólnie raz w tygodniu. Również w czas wakacji wymieniają się wzorami i podglądają swoje prace nawzajem.

Spotkania przy kawie i rozmowach to dla nich ważny element integracji. To również pretekst do tego, aby wyjść z pustego mieszkania i być wśród innych. Zgodnie twierdzą, że czas spędzony w czytelni wśród koleżanek to ciekawe chwile, które lubią celebrować. – Trzeba mieć jakieś pasje bez względu na wiek. Nas połączyło zamiłowanie do ręcznych robótek. Pomagamy sobie nawzajem, a efektem są naprawdę piękne prace – podkreślają żaganianki: