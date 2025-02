Biblioteka Kultury zaprasza mieszkańców gminy na projekcję filmu pod tytułem „Syberiada Polska”. W wydarzeniu weźmie udział także odtwórca głównej roli w produkcji. Niedzielne spotkanie zaplanowano w sali widowiskowej placówki.

Wstęp na seans filmowy jest wolny. – Zachęcamy do udziału w tej ciekawej lekcji historii. Będzie to również okazja do poznania specjalnego gościa i rozmów z nim. Tego dnia będą z nami przedstawiciele Koła Sybiraków w Iłowej, więc nie zabraknie relacji dotyczących czasu zsyłki – mówi dyrektor Biblioteki Kultury Bartosz Kuświk:

Początek niedzielnego eventu w Iłowej godzina 16.30.