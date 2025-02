W Paryżu rozmawiają dziś czołowi europejscy przywódcy. Nieformalne spotkanie zwołał prezydent Francji, bierze w nim udział premier Donald Tusk. „Bezpieczeństwo Europy jest na zakręcie” – przyznała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Spotkanie liderów europejskich państw jest pokłosiem słów, jakie padły w trakcie weekendu w Monachium podczas światowej konferencji bezpieczeństwa. USA pod wodzą Donalda Trumpa krytykują Europę, grożą wprowadzeniem ceł handlowych. Żelazny dotąd sojusz obu kontynentów wydaje się zagrożony.

Po dotarciu do Paryża bez ogródek przyznała to szefowa KE.

– napisała von der Leyen na platformie X. Niemiecka polityk nie ma wątpliwości, że poniedziałkowe rozmowy mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państw Unii.

– stwierdziła przewodnicząca KE.

Just arrived in Paris for crucial talks.

Europe’s security is at a turning point.

Yes, it is about Ukraine—but it is also about us.

We need an urgency mindset.

We need a surge in defense.

And we need both of them now.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 17, 2025