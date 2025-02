Ryszard Bronisz z zawodu jest inżynierem. Ma wiele pasji, z których najważniejszą jest zamiłowanie do podróży. Jak większość osób z jego pokolenia zaczynał od poznawania krajów najbliższych: Niemiec i Czech, później Rosję oraz wiele innych europejskich. Trafił też do miejsc egzotycznych, szczególnie zainteresowała go Ameryka Południowa. Swoją podróżniczą pasją dzielił się z dziećmi i wnukami.

Wiele wyjazdów odbył z najstarszym Mateuszem, który studiuje prawo i italianistykę na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wnuk biegle posługuje się językiem angielskim, zaś jego dziadek w trakcie podroży porozumiewał się po rosyjsku. Dziś częściej niż autostopem, koleją czy autobusami podróżujemy samolotami. Jednak oboje kochają podróże, które ich pokoleniowo łączą. Właśnie planują wspólnie nowe wyzwanie.