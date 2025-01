Samorządy wciąż walczą ze spółką Enea. Modernizacja oświetlenia gminnego to najczęściej wymiana lamp oświetleniowych i żarówek. Choć samorządy robią to na własny koszt, mienie to przechodzi na własność spółki energetycznej, która je użytkuje. Samorządy uważają to za niesprawiedliwe i dochodzą sprawiedliwości w wielu instytucjach.

W Lubuskiem najbardziej zaangażowana w sprawę jest gmina Bobrowice.

– Właśnie podjęliśmy kolejne działania, aby nasze wysiłki przyniosły zmianę dotychczasowych przepisów – mówi Wojciech Wąchała, wójt Bobrowic.

Sprawa jest ogólnopolska i samorządy mają nadzieję, że w centralny sposób zostanie też rozwiązana.