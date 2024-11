Tokio i Kijów pogłębią dialog w dziedzinie bezpieczeństwa w związku z „niezwykle niepokojącym” udziałem wojsk Korei Północnej w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie – powiedział w sobotę w Kijowie szef MSZ Japonii Takeshi Iwaya.

Ustaliliśmy, że będziemy prowadzić dialog dotyczący bezpieczeństwa na wyższym szczeblu – z udziałem kierownictwa resortów spraw zagranicznych i obrony w celu dalszej wymiany informacji i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa

– powiedział Iwaya, podczas wspólnej konferencji z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą.

Chodzi o wzmocnienie dialogu w sprawach bezpieczeństwa na najwyższym poziomie pomiędzy Ukrainą i Japonią

– mówił Andrij Sybiha.

Japoński minister, którego cytuje agencja Interfax-Ukraina, ocenił sytuację jako „niezwykle niepokojącą”. Jego zdaniem będzie ona miała negatywne skutki nie tylko na Ukrainie, ale także w Azji Wschodniej.

Szef ukraińskiego MSZ oświadczył, że w zamian za dostarczanie Rosji żołnierzy do udziału w wojnie Korea Północna chce otrzymać dostęp do rosyjskich technologii rakietowych i jądrowych.

Według informacji ukraińskiego wywiadu Pjongjang dąży do tego, by wymienić swój udział w agresji przeciwko Ukrainie na dostęp do rosyjskich technologii dla programów rakietowego, jądrowego i innych. To nie może nie niepokoić naszych partnerów, dlatego przeciwdziałać takim zagrożeniom powinniśmy wspólnie

– mówił Sybiha.

„Przegrana Rosji na Ukrainie zatrzyma innych agresorów i oś zła od planów najeźdźczych” – ocenił.

Wcześniej, w wywiadzie z okazji stulecia Ukraińskiego Radia prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że „to, jak daleko pójdzie współpraca pomiędzy Rosją i Koreą Północną, będzie zależało od reakcji świata, a na razie reaguje on niewystarczająco”.

Zełenski przypomniał, że na terytorium rosyjskiego obwodu kurskiego znajduje się ponad 11 tys. żołnierzy północnokoreańskich, a kraj ten przekazał Rosji co najmniej 3,5 mln pocisków kalibru 155 mm oraz rakiety.

Ambasador Ukrainy w Korei Południowej Dmytro Ponomarenko powiedział w wywiadzie dla stacji Głos Ameryki (VOA), że w obwodzie kurskim w Rosji powstało północnokoreańskie „centrum zarządzania”, w skład którego wchodzi siedmiu oficerów z Pjongjangu.

W tym regionie, według Ponomarenki, znajduje się już łącznie 11 tys. żołnierzy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD) i liczba ta wzrośnie do 15 tys.

Wiemy, że Korea Północna wkroczyła już na pole bitwy

– dodał.

Ambasador ocenił, że 10-15 tys. dodatkowych żołnierzy z KRLD na froncie „nie wpłynie zasadniczo na przebieg działań wojennych (w Rosji), ale z pewnością obciąży armię ukraińską”.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że jeśli kontyngent w liczbie 10-15 tys. będzie rotacyjnie zmieniany co dwa-trzy miesiące „to za rok będziemy mieli ok. 100 tys. wysoko wykwalifikowanych żołnierzy północnokoreańskich z doświadczeniem w nowoczesnych działaniach wojennych”, co w jego ocenie, „będzie miało bardzo znaczący wpływ na sytuację na Półwyspie Koreańskim”.