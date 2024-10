Studio Reporterów Kukułcza 1 zaprasza:

„W jednej chwili” reportaż Marzeny Wróbel-Szały (współpraca Michał Machało), prowadzenie audycji Izabela Kwiatkowska

Basia miała 14 lat. 8 października wracała autobusem ze szkoły. Uczennica IV LO w Zielonej Górze do przejechania miała zaledwie kilka przystanków. Tego dnia umówiła się z rodzicami, że po szkole spotkają się w okolicach os. Pomorskiego. Dziewczynka wysiadła na przystanku autobusowym i razem z grupą pasażerów udała się w kierunku przejścia dla pieszych.

To co wydarzyło się chwilę później jest obecnie obiektem śledztwa policji i prokuratury. Biegli m.in. na podstawie kilkunastu kamer z monitoringu starają się ustalić, jak to się stało, że na prostym odcinku drogi, w piękny dzień, kierująca seatem kobieta wjechała z impetem w 14-latkę.

Basia z licznymi obrażeniami szybko trafiła do szpitala. Niestety, pomimo walki lekarzy i pielęgniarek o jej życie, dziewczynka zmarła.

Dziś wiemy już, że świadków tego zdarzenia było wielu. Niewielu jednak chce zeznawać i pozwolić policji i prokuraturze ustalić wszelkie szczegóły wypadku.

Skąd w nas taka obojętność? Jak doszło do wypadku? I czy w Zielonej Górze jest potrzebna reorganizacja części przejść na pieszych?

O tym dziś w audycji Studia Reporterów Kukułcza 1.

Zapraszamy do dyskusji.

telefony do studia w trakcie audycji:

68 324 22 55 i

68 324 35 33