Propozycje rozwiązań m.in. z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, szkolnictwa wyższego, programów pomocowych dla przedsiębiorców, administracji, infrastruktury komunikacyjnej i zabezpieczenia społecznego zakłada opublikowany w poniedziałek projekt nowelizacji specustawy powodziowej. Dokument liczy blisko 60 stron.

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

W obszarze zdrowia zmiany mają na celu zabezpieczenie ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz jak najszybsze wsparcie finansowe wykonujących działalność leczniczą podmiotów dotkniętych skutkami powodzi. Projekt zakłada m.in. skrócenie czasu niezbędnego do dokonania zmian planu Funduszu Medycznego, który umożliwi przekazanie środków na ten cel do Narodowego Funduszu Zdrowia i w konsekwencji tego ich dalszą redystrybucję do podmiotów. W regulacji przewidziano też np. wyłączenie warunku uzyskania opinii o celowości inwestycji w określonych przypadkach. Ma to przyspieszyć proces inwestycyjny na terenach objętych powodzią podmiotom wykonującym działalność leczniczą. Zgodnie z propozycją wystarczająca będzie opinia wojewody, który zna sytuację na swoim terenie.

Rządowa propozycja zakłada też umożliwienie wszystkim poszkodowanym gminom skorzystanie z dofinansowania w 100 proc. na realizację zadań własnych, również w przypadku, jeżeli straty poniesione przez gminę nie przekroczyły 50 proc. planowanych dochodów własnych za rok poprzedzający rok wystąpienia powodzi.

Zaproponowano także wprowadzenie do ustawy o stanie klęski żywiołowej nowego przepisu, który ma przeciwdziałać dezinformacji.

– Kto w związku z wystąpieniem stanu klęski żywiołowej wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, publicznie rozpowszechnia informację mającą wywołać przekonanie o istnieniu zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności do roku

– napisano w projekcie.

Regulacja przewiduje też szereg rozwiązań dotyczących zabezpieczenia społecznego. Przewidziano dalsze finansowanie warsztatów terapii zajęciowej położonych na terenach objętych stanem klęski żywiołowej pomimo zawieszenia ich działalności. Świadczenie integracyjne dla uczestników CIS, którzy ze względu na powódź nie mogli uczestniczyć w zajęciach, będzie wypłacane w ramach dotychczasowych limitów Funduszu Pracy.

W obszarze nauki zaproponowano zniesienie na okres roku akademickiego 2024/2025 ustawowego limitu ograniczającego możliwość przyznania studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wskutek powodzi, zapomóg, do dwóch zapomóg w roku akademickim. To rozwiązanie ma pozwolić na udzielenie studentom finansowego wsparcia procesu kształcenia, adekwatnego do potrzeb w warunkach klęski żywiołowej.

W projekcie zaproponowano także okresowe zwolnienie z opłaty w wysokości 30 zł za wydanie z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenia o niekaralności dla osób, które wspomagają szkoły i placówki poszkodowane w wyniku powodzi w organizacji opieki dla uczniów. Osoba, która będzie ubiegać się o wydanie zaświadczenia do wniosku ma dołączyć oświadczanie informujące, czym się zajmuje w związku z powodzią.

Regulacja zakłada też wprowadzenie okresowych regulacji, które przyspieszą proces oceniania szkód w zasobie zabytkowym. Skrócony ma być też czas do podjęcia prac budowlanych i konserwatorskich przy wpisanych do rejestru zabytków obiektach, zespołach i obszarach, które zostały dotknięte skutkami powodzi.

Ponadto projekt przewiduje utworzenie Funduszu Odbudowy Systemów Informacyjnych. Wsparcie ma być kierowane na odbudowę systemów informacyjnych zniszczonych lub uszkodzonych na skutek powodzi.

W projekcie przewidziano likwidację obowiązku zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w przypadku, gdy zadanie dotyczące dróg samorządowych dofinansowywane lub finansowane z Funduszu nie zostanie zrealizowane z powodu powodzi we wrześniu 2024 r. lub osunięcia ziemi będącego jej skutkiem.

Regulacja zakłada też wstrzymanie wymierzania przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej kar dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Oszacowano, że łączna wysokość umorzonych kar do roku 2026 może wynieść 21,4 mln zł.

W projekcie założono też m.in. zniesienie obowiązku budowy określonej liczby miejsc postojowych towarzyszących budowie budynków mieszkalnych.