Uczniowie szkoły podstawowej w Trzebiechowie wracają dziś do szkolnych ław. Przypomnijmy, placówka mieści się w remontowanym pałacu i przez wakacje nie udało się przeprowadzić prac w salach lekcyjnych.

– Firma miała je wykonać do końca września i to się udało. Uczniowie z domu kultury i lekcji zdalnych wracają do swojej szkoły – mówi Izabella Staszak, wójt gminy Trzebiechów.

Co ciekawe, lekcje zdane odbywały się w zasadzie nielegalnie. Przepisy oświatowe mówią bowiem, że zajęcia poprzez internet mogą się odbywać tylko na wypadek epidemii, czy ekstremalnych zjawisk pogodowych. Nie ma natomiast zapisu o możliwości ich przeprowadzania w czasie remontu szkoły.