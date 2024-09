Uniwersytet Zielonogórski rozpoczął zbiórkę dla powodzian z Osiecznicy. Potrzebne są między innymi baterie, łopaty oraz butle turystyczne.

Dary można przynosić codziennie w godzinach od 7 do 20 do obu Campusów, a także do rektoratu.

– Zbieramy najpotrzebniejsze rzeczy – informuje Małgorzata Włodarczyk z Biura Prasowego UZ:

– Liczymy na państwa wsparcie – dodaje Małgorzata Włodarczyk:

Zbiórka zakończy się 9 października.