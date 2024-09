Industrialna łazienka to niezwykle modny wybór, na który decyduje się wiele osób. Aby móc ją jednak urządzić w ciekawy i designerski sposób, ważne jest odpowiednie dopasowanie wyposażenia. Jednym z istotniejszych elementów jest kabina prysznicowa. Niektóre modele szczególnie dobrze odnajdą się w loftowej aranżacji. Na jakie się zdecydować? Podpowiadamy!

Jakie kolory i materiały królują w industrialnej łazience?

Łazienka w stylu industrialnym jest nowoczesna, surowa i minimalistyczna. Przede wszystkim jednak nawiązuje do pofabrycznych wnętrz razem z ich kolorystyką i materiałami. Nic więc dziwnego, że powinny w niej królować stonowane kolory i modernistyczne materiały jak beton, cegła czy stal. Jednak co ciekawe, styl industrialny nie musi być pozbawiony przytulności. Zrównoważony efekt pomoże osiągnąć zastosowanie drewna, które świetnie kontrastuje z surowością pofabrycznych tworzyw i chłodną kolorystyką wnętrza.

W industrialnej łazience znajdą się także wyeksponowane elementy szklane, takie jak żarówki bez osłon, czy wyrazista, zaakcentowana czarnymi szprosami kabina prysznicowa . Wszystko to pozwala stworzyć wnętrze pełne charakteru, które nie przytłacza, wręcz przeciwnie – zachęca do relaksu.

Kabina prysznicowa w stylu industrialnym, czyli jaka?

W aranżacjach industrialnych łazienek zdecydowanie częściej niż wannę można spotkać właśnie kabinę prysznicową. Stanowi istotny element ze względu na swoją praktyczność, nowoczesność i doskonałe dopasowanie do pofabrycznych wnętrz. Jak powinna zatem wyglądać? Wybierając industrialną kabinę prysznicową, warto zwrócić uwagę na:

brak brodzika – lofty rezygnują z klasycznych rozwiązań, natomiast stawiają na minimalizm – wystarczy odpływ w podłodze, który zapewnia odpowiednie odprowadzenie wody, dzięki czemu obecność brodzika będzie zbędna. Dodatkowo takie rozwiązanie ułatwia utrzymanie czystości;

– lofty rezygnują z klasycznych rozwiązań, natomiast stawiają na minimalizm – wystarczy odpływ w podłodze, który zapewnia odpowiednie odprowadzenie wody, dzięki czemu obecność brodzika będzie zbędna. Dodatkowo takie rozwiązanie ułatwia utrzymanie czystości; typ walk-in – kolejny element wskazujący na zminimalizowanie obecności zbędnych dodatków. Industrialna kabina prysznicowa nie potrzebuje drzwi, będzie nadawać łazience przestronności;

– kolejny element wskazujący na zminimalizowanie obecności zbędnych dodatków. Industrialna kabina prysznicowa nie potrzebuje drzwi, będzie nadawać łazience przestronności; metalowa rama – loftowe kabiny najczęściej składają się ze szkła osadzonego w metalowej ramie. Mile widziane są okucia tworzące na tafli szkła kwadratowe lub prostokątne okienka. Ten element jest nawiązaniem do dużych okien fabrycznych, które gościły w pierwotnych, loftowych wnętrzach;

– loftowe kabiny najczęściej składają się ze szkła osadzonego w metalowej ramie. Mile widziane są okucia tworzące na tafli szkła kwadratowe lub prostokątne okienka. Ten element jest nawiązaniem do dużych okien fabrycznych, które gościły w pierwotnych, loftowych wnętrzach; kanciasty kształt – geometryczne linie bardzo często pojawiają się w nowoczesnych, prostych aranżacjach. Otwarta kabina zapewne będzie miała kształt kwadratu lub prostokąta, zamknięta – może być nawet pięciokątna;

– geometryczne linie bardzo często pojawiają się w nowoczesnych, prostych aranżacjach. Otwarta kabina zapewne będzie miała kształt kwadratu lub prostokąta, zamknięta – może być nawet pięciokątna; brak zdobień – oszczędne w formie meble pozbawione ozdobników, żłobień i wzorów to znak rozpoznawczy industrialnego wyposażenia;

– oszczędne w formie meble pozbawione ozdobników, żłobień i wzorów to znak rozpoznawczy industrialnego wyposażenia; brak dodatków – liczy się nie tylko sam wygląd kabiny, ale i jej zagospodarowanie. W industrialnych łazienkach każdy element powinien pełnić jakąś funkcję. Nie ma tu miejsca na zbędne akcesoria i inne elementy, które niepotrzebnie zapełniają przestrzeń. Dlatego najlepszym wyborem w takim przypadku będzie też podtynkowa bateria prysznicowa.

Kolor kabiny prysznicowej do industrialnej łazienki – jak dopasować go do wnętrza?

W industrialnych łazienkach to kolor czarny gra pierwsze skrzypce. Jednak bynajmniej nie przytłacza swoją obecnością – stanowi mocny akcent, który wyróżnia się na szarym, beżowym czy ceglastym tle. Dlatego to właśnie w czarnym kolorze najlepiej jest dopasować stelaż kabiny prysznicowej do reszty aranżacji.

Aby całość prezentowała się spójnie, warto postawić także na inne elementy w czerni. Najlepszym wyborem będą czarne uchwyty i nóżki do mebli łazienkowych, rama lustra, umywalka czy stojaki na ręczniki lub papier toaletowy. Czarne elementy świetnie kontrastują i uzupełniają się z betonem, cegłą, stalą i szkłem. Ewentualnie do industrialnej łazienki można wybrać antracytową kabinę prysznicową. Wtedy analogicznie należy dobrać do niej inne elementy wyposażenia w tym samym kolorze.

Materiały i wykończenie – jaka powinna być industrialna kabina prysznicowa?

Kabina prysznicowa w stylu industrialnym jest stworzona z solidnych i mocnych materiałów. Zazwyczaj to połączenie grubego szkła hartowanego i stali. Szkło może być przezroczyste lub matowe. To pierwsze doda lekkości i przestronności, natomiast drugie – mocno zaakcentuje i oddzieli strefę kąpielową od reszty wnętrza.

Wykończenie czarnych ram kabiny prysznicowej, tak jak i zresztą innych elementów, jest zazwyczaj matowe. Metalowe detale dodają surowości i sprawiają, że całość wygląda bardziej nowocześnie.

Materiały powinny być jakościowe. Użyte szkło na tyle grube (np. 6 mm), aby zapewniało wieloletnią trwałość. Warto, aby było wyposażone w dodatkową powłokę typu easy clean, która ułatwia czyszczenie. Industrialny styl ceni wszystko, co funkcjonalne i solidne.

Funkcjonalność kabiny prysznicowej w industrialnej łazience – na co jeszcze zwrócić uwagę?

Na zwiększenie funkcjonalności kabiny prysznicowej zdecydowanie wpływa wybór wariantu walk-in. Tego typu model nie tylko wygląda nowocześnie, ale też ułatwia korzystanie z łazienki. Dodatkowo brak drzwi to mniej elementów do czyszczenia.

Na wysoką praktyczność kabiny prysznicowej wpływa także odpływ liniowy, który eliminuje konieczność inwestowania w brodzik. Wbrew pozorom, mimo że styl industrialny kojarzy się raczej z nowoczesnym podejściem w mieszkaniach młodych osób, to tego typu rozwiązanie jest idealne dla seniorów. Znacząco zwiększa bezpieczeństwo i praktyczność użytkowania.