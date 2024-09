Fala powodziowa zbliża się do Głogowa. Obecnie stan wody wynosi 594 centymetry. Fala kulminacyjna ma być dziś wieczorem o 20 centymetrów wyższa. Jest zatem duża szansa, że woda nie przeleje się przez wały, ale groźne są przecieki. Mieszkańcy Nowej Soli również przygotowują się do nadejścia fali. Teraz Odra ma poziom 594 centymetry. Beata Kulczycka, prezydent miasta twierdzi, że wykonane inwestycje, czyli nowy wał od Harcerskiej Górki do osiedla Pleszówek i przepompownia na Czarnej Strudze są gwarancją względnego bezpieczeństwa, ale monitoring wałów jest bezwzględnie potrzebny.

Fala kulminacyjna w Nowej Soli ma osiągnąć poziom 666 centymetrów.