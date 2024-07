Lekarze twierdzą, że zły stan zdrowia jamy ustnej to zagrożenie dla całego organizmu. Nie chodzi tylko o serce, mózg czy nerki – chore zęby źle wpływają również na zdrowie oczu. Troska o zęby i oczy – w tej sprawie mamy jeszcze wiele do nadrobienia wobec niektórych krajów Europy.

Co ci grozi, jeśli nie myjesz i dbasz właściwie o zęby? Co spowoduje brak troski o własne oczy? Na te pytania poszukamy dziś odpowiedzi.