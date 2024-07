Wakacje, to czas kiedy popuszczamy sobie pasa i to dosłownie, bo nie do końca zwracamy uwagę na to, co jemy, gdzie jemy, a czasami też, ile jemy. Grille, wyjazdy, pikniki, festiwale i wczasy w egzotycznych miejscach zapewnią nam z pewnością wiele radości i wspomnień, ale mogą też skończyć się niechcianymi sensacjami żołądkowymi, a w najgorszym wypadku wizytą na pogotowiu czy pobytem w szpitalu. Warto więc wiedzieć, co i jak jeść na wakacjach i właśnie na ten temat rozmawiać będziemy z Katarzyną Nowak, dietetyczką, biotechnolożką i edukatorką żywienia.